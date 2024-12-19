NMKR 圖標

NMKR 價格 ($NMKR)

USD

NMKR ($NMKR) 實時價格圖表

$0.00186988
$0.00186988$0.00186988
-5.90%(1D)

今天 NMKR ($NMKR) 的價格

今天 NMKR ($NMKR) 的實時價格爲 0.00186988 USD。目前其市值爲 $ 3.53M USD。$NMKR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
NMKR 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 49.93K USD
- NMKR 當天價格變化爲 -5.99%
- 其循環供應量爲 1.89B USD

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NMKR ($NMKR) 價格表現 USD

今天內，NMKR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000119280327041476
在過去30天內，NMKR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002318821
在過去60天內，NMKR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0014405082
在過去90天內，NMKR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0007569639795566789

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000119280327041476-5.99%
30天$ -0.0002318821-12.40%
60天$ +0.0014405082+77.04%
90天$ +0.0007569639795566789+68.02%

NMKR ($NMKR) 價格分析

NMKR 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00175339
$ 0.00175339$ 0.00175339

$ 0.00199602
$ 0.00199602$ 0.00199602

$ 0.02423915
$ 0.02423915$ 0.02423915

-1.55%

-5.99%

-17.61%

NMKR ($NMKR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.53M
$ 3.53M$ 3.53M

$ 49.93K
$ 49.93K$ 49.93K

1.89B
1.89B 1.89B

什麼是NMKR ($NMKR)

"$NMKR is a Cardano native token that bridges the entire NFT-MAKER ecosystem by enabling decentralized utility & governance for all NFT-MAKER products. $NMKR is a utility token that rewards the community for their contributions, verifies NFT projects to help prevent fraud, and enables community-run governance. $NMKR will also be used to mint new NFTs, ensuring that each one is unique and verifiable. About 48% of $NMKR tokens will be available to the community. "

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NMKR ($NMKR) 資源

官網

大家還在問：關於 NMKR ($NMKR) 的其他問題

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$NMKR 兌換爲當地貨幣

1 $NMKR 兌換 AUD
A$0.002991808
1 $NMKR 兌換 GBP
0.0014772052
1 $NMKR 兌換 EUR
0.0017950848
1 $NMKR 兌換 USD
$0.00186988
1 $NMKR 兌換 MYR
RM0.00841446
1 $NMKR 兌換 TRY
0.0655766916
1 $NMKR 兌換 JPY
¥0.2934402684
1 $NMKR 兌換 RUB
0.1934203872
1 $NMKR 兌換 INR
0.1591641856
1 $NMKR 兌換 IDR
Rp30.6537655872
1 $NMKR 兌換 PHP
0.1104351128
1 $NMKR 兌換 EGP
￡E.0.0951955908
1 $NMKR 兌換 BRL
R$0.0117054488
1 $NMKR 兌換 CAD
C$0.0026739284
1 $NMKR 兌換 BDT
0.2234693588
1 $NMKR 兌換 NGN
2.908037376
1 $NMKR 兌換 UAH
0.0784975624
1 $NMKR 兌換 VES
Bs0.093494
1 $NMKR 兌換 PKR
Rs0.5204063028
1 $NMKR 兌換 KZT
0.981032542
1 $NMKR 兌換 THB
฿0.064604354
1 $NMKR 兌換 TWD
NT$0.0610702808
1 $NMKR 兌換 CHF
Fr0.0016641932
1 $NMKR 兌換 HKD
HK$0.0145289676
1 $NMKR 兌換 MAD
.د.م0.0187548964