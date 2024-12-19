NMKR 價格 ($NMKR)
今天 NMKR ($NMKR) 的實時價格爲 0.00186988 USD。目前其市值爲 $ 3.53M USD。$NMKR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
NMKR 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 49.93K USD
- NMKR 當天價格變化爲 -5.99%
- 其循環供應量爲 1.89B USD
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今天內，NMKR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000119280327041476。
在過去30天內，NMKR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002318821。
在過去60天內，NMKR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0014405082。
在過去90天內，NMKR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0007569639795566789。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000119280327041476
|-5.99%
|30天
|$ -0.0002318821
|-12.40%
|60天
|$ +0.0014405082
|+77.04%
|90天
|$ +0.0007569639795566789
|+68.02%
NMKR 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.55%
-5.99%
-17.61%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
"$NMKR is a Cardano native token that bridges the entire NFT-MAKER ecosystem by enabling decentralized utility & governance for all NFT-MAKER products. $NMKR is a utility token that rewards the community for their contributions, verifies NFT projects to help prevent fraud, and enables community-run governance. $NMKR will also be used to mint new NFTs, ensuring that each one is unique and verifiable. About 48% of $NMKR tokens will be available to the community. "
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|1 $NMKR 兌換 AUD
A$0.002991808
|1 $NMKR 兌換 GBP
￡0.0014772052
|1 $NMKR 兌換 EUR
€0.0017950848
|1 $NMKR 兌換 USD
$0.00186988
|1 $NMKR 兌換 MYR
RM0.00841446
|1 $NMKR 兌換 TRY
₺0.0655766916
|1 $NMKR 兌換 JPY
¥0.2934402684
|1 $NMKR 兌換 RUB
₽0.1934203872
|1 $NMKR 兌換 INR
₹0.1591641856
|1 $NMKR 兌換 IDR
Rp30.6537655872
|1 $NMKR 兌換 PHP
₱0.1104351128
|1 $NMKR 兌換 EGP
￡E.0.0951955908
|1 $NMKR 兌換 BRL
R$0.0117054488
|1 $NMKR 兌換 CAD
C$0.0026739284
|1 $NMKR 兌換 BDT
৳0.2234693588
|1 $NMKR 兌換 NGN
₦2.908037376
|1 $NMKR 兌換 UAH
₴0.0784975624
|1 $NMKR 兌換 VES
Bs0.093494
|1 $NMKR 兌換 PKR
Rs0.5204063028
|1 $NMKR 兌換 KZT
₸0.981032542
|1 $NMKR 兌換 THB
฿0.064604354
|1 $NMKR 兌換 TWD
NT$0.0610702808
|1 $NMKR 兌換 CHF
Fr0.0016641932
|1 $NMKR 兌換 HKD
HK$0.0145289676
|1 $NMKR 兌換 MAD
.د.م0.0187548964