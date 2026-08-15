NEST 今日價格

NEST (NEST) 今日實時價格為 $ 0.0056275，過去 24 小時內變化了 2.16%。目前 NEST 兌 USD 的匯率為 $ 0.0056275 每 NEST。

NEST 目前市值在 $ 1,430,713 排名第 #-，流通供應量為 254.24M NEST。過去 24 小時內，NEST 的交易價格在 $ 0.00544277（低點）和 $ 0.00575206（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.04380651，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NEST 在過去一小時內波動了 +3.39%，過去7 天內波動了 -10.59%。過去一天，總交易量達到 $ 14.62K。

NEST（NEST）市場資訊

市值 $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M 成交量（24H） $ 14.62K$ 14.62K $ 14.62K 完全稀釋市值 $ 9.95M$ 9.95M $ 9.95M 流通量 254.24M 254.24M 254.24M 總供應量 1,768,917,541.255554 1,768,917,541.255554 1,768,917,541.255554

NEST 的目前市值為 $ 1.43M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 14.62K。NEST 的流通量為 254.24M，總供應量是 1768917541.255554，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.95M。