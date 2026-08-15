Neoxa 今日價格

Neoxa (NEOX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 12.90%。目前 NEOX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NEOX。

Neoxa 目前市值在 $ 449,743 排名第 #-，流通供應量為 10.71B NEOX。過去 24 小時內，NEOX 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02486785，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NEOX 在過去一小時內波動了 -0.33%，過去7 天內波動了 +18.33%。過去一天，總交易量達到 --。

Neoxa（NEOX）市場資訊

市值 $ 449.74K$ 449.74K $ 449.74K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 449.81K$ 449.81K $ 449.81K 流通量 10.71B 10.71B 10.71B 總供應量 10,725,719,334.54839 10,725,719,334.54839 10,725,719,334.54839

Neoxa 的目前市值為 $ 449.74K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NEOX 的流通量為 10.71B，總供應量是 10725719334.54839，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 449.81K。