MVL 今日價格

MVL (MVL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.12%。目前 MVL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MVL。

MVL 目前市值在 $ 19,658,250 排名第 #-，流通供應量為 27.80B MVL。過去 24 小時內，MVL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.06973，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MVL 在過去一小時內波動了 -1.90%，過去7 天內波動了 -7.88%。過去一天，總交易量達到 $ 41.28K。

MVL（MVL）市場資訊

市值 $ 19.66M$ 19.66M $ 19.66M 成交量（24H） $ 41.28K$ 41.28K $ 41.28K 完全稀釋市值 $ 21.21M$ 21.21M $ 21.21M 流通量 27.80B 27.80B 27.80B 總供應量 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0

MVL 的目前市值為 $ 19.66M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 41.28K。MVL 的流通量為 27.80B，總供應量是 30000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 21.21M。