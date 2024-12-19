Move Dollar 價格 (MOD)
今天 Move Dollar (MOD) 的實時價格爲 0.999704 USD。目前其市值爲 $ 8.55M USD。MOD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Move Dollar 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.48M USD
- Move Dollar 當天價格變化爲 -0.07%
- 其循環供應量爲 8.56M USD
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今天內，Move Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007715605369632。
在過去30天內，Move Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003563944。
在過去60天內，Move Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0023149145。
在過去90天內，Move Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0105182143181077。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0007715605369632
|-0.07%
|30天
|$ -0.0003563944
|-0.03%
|60天
|$ +0.0023149145
|+0.23%
|90天
|$ +0.0105182143181077
|+1.06%
Move Dollar 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.03%
-0.07%
-0.09%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
MOD is Thala's native stablecoin. Move Dollar, or MOD, is an Aptos-native stablecoin used to transact, facilitate, and interact with various other DeFi protocols in the ecosystem, while acting as a store of value, a medium of exchange, and a unit of account. MOD is an over-collateralized, yield-bearing stablecoin backed by a basket of on-chain assets. Its diverse collateral base of liquid staked derivatives, liquidity pool tokens, deposit receipt tokens, and RWAs ensures its decentralized, censorship-resistant nature without compromising capital efficiency.
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|1 MOD 兌換 AUD
A$1.58952936
|1 MOD 兌換 GBP
￡0.78976616
|1 MOD 兌換 EUR
€0.95971584
|1 MOD 兌換 USD
$0.999704
|1 MOD 兌換 MYR
RM4.498668
|1 MOD 兌換 TRY
₺35.05961928
|1 MOD 兌換 JPY
¥156.83356352
|1 MOD 兌換 RUB
₽103.4193788
|1 MOD 兌換 INR
₹85.08480744
|1 MOD 兌換 IDR
Rp16,388.58754176
|1 MOD 兌換 PHP
₱59.04251824
|1 MOD 兌換 EGP
￡E.50.8849336
|1 MOD 兌換 BRL
R$6.27814112
|1 MOD 兌換 CAD
C$1.42957672
|1 MOD 兌換 BDT
৳119.47462504
|1 MOD 兌換 NGN
₦1,554.7396608
|1 MOD 兌換 UAH
₴41.96757392
|1 MOD 兌換 VES
Bs49.9852
|1 MOD 兌換 PKR
Rs278.22762024
|1 MOD 兌換 KZT
₸524.4947036
|1 MOD 兌換 THB
฿34.5397732
|1 MOD 兌換 TWD
NT$32.6403356
|1 MOD 兌換 CHF
Fr0.88973656
|1 MOD 兌換 HKD
HK$7.76770008
|1 MOD 兌換 MAD
.د.م10.02703112