Move Dollar 圖標

Move Dollar 價格 (MOD)

USD

Move Dollar (MOD) 實時價格圖表

$0.999704
$0.999704$0.999704
0.00%(1D)

今天 Move Dollar (MOD) 的價格

今天 Move Dollar (MOD) 的實時價格爲 0.999704 USD。目前其市值爲 $ 8.55M USD。MOD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Move Dollar 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.48M USD
- Move Dollar 當天價格變化爲 -0.07%
- 其循環供應量爲 8.56M USD

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Move Dollar (MOD) 價格表現 USD

今天內，Move Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007715605369632
在過去30天內，Move Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003563944
在過去60天內，Move Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0023149145
在過去90天內，Move Dollar 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0105182143181077

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0007715605369632-0.07%
30天$ -0.0003563944-0.03%
60天$ +0.0023149145+0.23%
90天$ +0.0105182143181077+1.06%

Move Dollar (MOD) 價格分析

Move Dollar 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.99888
$ 0.99888$ 0.99888

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

-0.03%

-0.07%

-0.09%

Move Dollar (MOD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 8.55M
$ 8.55M$ 8.55M

$ 6.48M
$ 6.48M$ 6.48M

8.56M
8.56M 8.56M

什麼是Move Dollar (MOD)

MOD is Thala's native stablecoin. Move Dollar, or MOD, is an Aptos-native stablecoin used to transact, facilitate, and interact with various other DeFi protocols in the ecosystem, while acting as a store of value, a medium of exchange, and a unit of account. MOD is an over-collateralized, yield-bearing stablecoin backed by a basket of on-chain assets. Its diverse collateral base of liquid staked derivatives, liquidity pool tokens, deposit receipt tokens, and RWAs ensures its decentralized, censorship-resistant nature without compromising capital efficiency.

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Move Dollar (MOD) 資源

官網

大家還在問：關於 Move Dollar (MOD) 的其他問題

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MOD 兌換爲當地貨幣

1 MOD 兌換 AUD
A$1.58952936
1 MOD 兌換 GBP
0.78976616
1 MOD 兌換 EUR
0.95971584
1 MOD 兌換 USD
$0.999704
1 MOD 兌換 MYR
RM4.498668
1 MOD 兌換 TRY
35.05961928
1 MOD 兌換 JPY
¥156.83356352
1 MOD 兌換 RUB
103.4193788
1 MOD 兌換 INR
85.08480744
1 MOD 兌換 IDR
Rp16,388.58754176
1 MOD 兌換 PHP
59.04251824
1 MOD 兌換 EGP
￡E.50.8849336
1 MOD 兌換 BRL
R$6.27814112
1 MOD 兌換 CAD
C$1.42957672
1 MOD 兌換 BDT
119.47462504
1 MOD 兌換 NGN
1,554.7396608
1 MOD 兌換 UAH
41.96757392
1 MOD 兌換 VES
Bs49.9852
1 MOD 兌換 PKR
Rs278.22762024
1 MOD 兌換 KZT
524.4947036
1 MOD 兌換 THB
฿34.5397732
1 MOD 兌換 TWD
NT$32.6403356
1 MOD 兌換 CHF
Fr0.88973656
1 MOD 兌換 HKD
HK$7.76770008
1 MOD 兌換 MAD
.د.م10.02703112