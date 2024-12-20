Monavale 價格 (MONA)
今天 Monavale (MONA) 的實時價格爲 63.22 USD。目前其市值爲 $ 660.58K USD。MONA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Monavale 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.69K USD
- Monavale 當天價格變化爲 +8.07%
- 其循環供應量爲 10.43K USD
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今天內，Monavale 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +4.72。
在過去30天內，Monavale 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -4.1012331280。
在過去60天內，Monavale 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -9.4732388320。
在過去90天內，Monavale 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -13.27211658429995。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +4.72
|+8.07%
|30天
|$ -4.1012331280
|-6.48%
|60天
|$ -9.4732388320
|-14.98%
|90天
|$ -13.27211658429995
|-17.35%
Monavale 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.63%
+8.07%
-12.75%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
MONA is the native ERC-20 token for the DIGITALAX platform. It is the platform's utility token and also serves as part of the platform's governance.
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|1 MONA 兌換 AUD
A$100.5198
|1 MONA 兌換 GBP
￡49.9438
|1 MONA 兌換 EUR
€60.6912
|1 MONA 兌換 USD
$63.22
|1 MONA 兌換 MYR
RM284.49
|1 MONA 兌換 TRY
₺2,218.3898
|1 MONA 兌換 JPY
¥9,972.955
|1 MONA 兌換 RUB
₽6,574.88
|1 MONA 兌換 INR
₹5,380.6542
|1 MONA 兌換 IDR
Rp1,036,393.2768
|1 MONA 兌換 PHP
₱3,737.5664
|1 MONA 兌換 EGP
￡E.3,219.1624
|1 MONA 兌換 BRL
R$387.5386
|1 MONA 兌換 CAD
C$90.4046
|1 MONA 兌換 BDT
৳7,555.4222
|1 MONA 兌換 NGN
₦98,167.3838
|1 MONA 兌換 UAH
₴2,653.9756
|1 MONA 兌換 VES
Bs3,161
|1 MONA 兌換 PKR
Rs17,594.7582
|1 MONA 兌換 KZT
₸33,168.373
|1 MONA 兌換 THB
฿2,188.0442
|1 MONA 兌換 TWD
NT$2,064.7652
|1 MONA 兌換 CHF
Fr56.2658
|1 MONA 兌換 HKD
HK$491.2194
|1 MONA 兌換 MAD
.د.م634.0966