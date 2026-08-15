MineBean 今日價格

MineBean (BEAN) 今日實時價格為 $ 1.003，過去 24 小時內變化了 9.46%。目前 BEAN 兌 USD 的匯率為 $ 1.003 每 BEAN。

MineBean 目前市值在 $ 82,335 排名第 #-，流通供應量為 82.08K BEAN。過去 24 小時內，BEAN 的交易價格在 $ 0.978632（低點）和 $ 1.1（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 295.78，而歷史最低價為 $ 0.97081。

短期表現方面，BEAN 在過去一小時內波動了 -2.12%，過去7 天內波動了 -23.24%。過去一天，總交易量達到 $ 4.79K。

MineBean（BEAN）市場資訊

市值 $ 82.34K$ 82.34K $ 82.34K 成交量（24H） $ 4.79K$ 4.79K $ 4.79K 完全稀釋市值 $ 115.44K$ 115.44K $ 115.44K 流通量 82.08K 82.08K 82.08K 總供應量 115,079.3644974676 115,079.3644974676 115,079.3644974676

MineBean 的目前市值為 $ 82.34K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.79K。BEAN 的流通量為 82.08K，總供應量是 115079.3644974676，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 115.44K。