Metaverse Face（MEFA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00148951$ 0.00148951 $ 0.00148951 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.16% 漲跌幅（1D） +0.21% 漲跌幅（7D） +1.46% 漲跌幅（7D） +1.46%

Metaverse Face（MEFA）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，MEFA 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。MEFA 的歷史最高價為 $ 0.00148951，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，MEFA 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.16%，過去 24 小時內變動為 +0.21%，過去 7 天內累計變動為 +1.46%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Metaverse Face（MEFA）市場資訊

市值 $ 293.72K$ 293.72K $ 293.72K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 309.03K$ 309.03K $ 309.03K 流通量 9.50B 9.50B 9.50B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Metaverse Face 的目前市值為 $ 293.72K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MEFA 的流通量為 9.50B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 309.03K。