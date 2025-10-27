Messiah（MSIA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.097714 24H最低價 $ 0.101828 24H最高價 歷史最高 $ 0.539528 最低價 $ 0.054834 漲跌幅（1H） +0.10% 漲跌幅（1D） +2.36% 漲跌幅（7D） +0.85%

Messiah（MSIA）目前實時價格為 $0.10065。過去 24 小時內，MSIA 的交易價格在 $ 0.097714 至 $ 0.101828 之間波動，市場活躍度顯著。MSIA 的歷史最高價為 $ 0.539528，歷史最低價為 $ 0.054834。

從短期表現來看，MSIA 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.10%，過去 24 小時內變動為 +2.36%，過去 7 天內累計變動為 +0.85%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Messiah（MSIA）市場資訊

市值 $ 1.16M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 10.06M 流通量 11.52M 總供應量 100,000,000.0

Messiah 的目前市值為 $ 1.16M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MSIA 的流通量為 11.52M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.06M。