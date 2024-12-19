MerlinSwap 圖標

MerlinSwap 價格 (MP)

USD

MerlinSwap (MP) 實時價格圖表

$0.00120556
$0.00120556$0.00120556
-6.40%(1D)

今天 MerlinSwap (MP) 的價格

今天 MerlinSwap (MP) 的實時價格爲 0.00120513 USD。目前其市值爲 $ 3.80M USD。MP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
MerlinSwap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 89.38K USD
- MerlinSwap 當天價格變化爲 -6.46%
- 其循環供應量爲 3.15B USD

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MerlinSwap (MP) 價格表現 USD

今天內，MerlinSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，MerlinSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0005632273
在過去60天內，MerlinSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0004331409
在過去90天內，MerlinSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0006312789038501276

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-6.46%
30天$ +0.0005632273+46.74%
60天$ +0.0004331409+35.94%
90天$ +0.0006312789038501276+110.01%

MerlinSwap (MP) 價格分析

MerlinSwap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00120341
$ 0.00120341$ 0.00120341

$ 0.00128841
$ 0.00128841$ 0.00128841

$ 0.00965379
$ 0.00965379$ 0.00965379

-0.10%

-6.46%

-19.21%

MerlinSwap (MP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.80M
$ 3.80M$ 3.80M

$ 89.38K
$ 89.38K$ 89.38K

3.15B
3.15B 3.15B

什麼是MerlinSwap (MP)

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MerlinSwap (MP) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 MerlinSwap (MP) 的其他問題

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MP 兌換爲當地貨幣

1 MP 兌換 AUD
A$0.0019161567
1 MP 兌換 GBP
0.0009520527
1 MP 兌換 EUR
0.0011569248
1 MP 兌換 USD
$0.00120513
1 MP 兌換 MYR
RM0.005423085
1 MP 兌換 TRY
0.0422398065
1 MP 兌換 JPY
¥0.1890005379
1 MP 兌換 RUB
0.1246706985
1 MP 兌換 INR
0.1025204091
1 MP 兌換 IDR
Rp19.7562263472
1 MP 兌換 PHP
0.0711870291
1 MP 兌換 EGP
￡E.0.0613652196
1 MP 兌換 BRL
R$0.0075561651
1 MP 兌換 CAD
C$0.0017233359
1 MP 兌換 BDT
0.1440250863
1 MP 兌換 NGN
1.874218176
1 MP 兌換 UAH
0.0505913574
1 MP 兌換 VES
Bs0.0602565
1 MP 兌換 PKR
Rs0.3353997303
1 MP 兌換 KZT
0.6322714545
1 MP 兌換 THB
฿0.0416251902
1 MP 兌換 TWD
NT$0.0393474945
1 MP 兌換 CHF
Fr0.0010725657
1 MP 兌換 HKD
HK$0.0093638601
1 MP 兌換 MAD
.د.م0.0120874539