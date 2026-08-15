MEMIPEDE 今日價格

MEMIPEDE (MEMIPEDE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2,20%。目前 MEMIPEDE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MEMIPEDE。

MEMIPEDE 目前市值在 $ 94 362 排名第 #-，流通供應量為 999,96M MEMIPEDE。過去 24 小時內，MEMIPEDE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MEMIPEDE 在過去一小時內波動了 -0,09%，過去7 天內波動了 -36,64%。過去一天，總交易量達到 --。

MEMIPEDE（MEMIPEDE）市場資訊

市值 $ 94,36K$ 94,36K $ 94,36K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 94,36K$ 94,36K $ 94,36K 流通量 999,96M 999,96M 999,96M 總供應量 999 958 037,060873 999 958 037,060873 999 958 037,060873

MEMIPEDE 的目前市值為 $ 94,36K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MEMIPEDE 的流通量為 999,96M，總供應量是 999958037.060873，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 94,36K。