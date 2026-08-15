Lympid 今日價格

Lympid (LYP) 今日實時價格為 $ 0.00296626，過去 24 小時內變化了 0.04%。目前 LYP 兌 USD 的匯率為 $ 0.00296626 每 LYP。

Lympid 目前市值在 $ 113,702 排名第 #-，流通供應量為 38.33M LYP。過去 24 小時內，LYP 的交易價格在 $ 0.00296374（低點）和 $ 0.00298914（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.281181，而歷史最低價為 $ 0.00290878。

短期表現方面，LYP 在過去一小時內波動了 -0.10%，過去7 天內波動了 -0.30%。過去一天，總交易量達到 $ 1.13K。

Lympid（LYP）市場資訊

市值 $ 113.70K$ 113.70K $ 113.70K 成交量（24H） $ 1.13K$ 1.13K $ 1.13K 完全稀釋市值 $ 296.08K$ 296.08K $ 296.08K 流通量 38.33M 38.33M 38.33M 總供應量 99,816,011.20345932 99,816,011.20345932 99,816,011.20345932

Lympid 的目前市值為 $ 113.70K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.13K。LYP 的流通量為 38.33M，總供應量是 99816011.20345932，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 296.08K。