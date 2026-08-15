Luffy 今日價格

Luffy (LUFFY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.84%。目前 LUFFY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LUFFY。

Luffy 目前市值在 $ 437,687 排名第 #-，流通供應量為 51.57B LUFFY。過去 24 小時內，LUFFY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LUFFY 在過去一小時內波動了 -0.45%，過去7 天內波動了 +1.16%。過去一天，總交易量達到 --。

Luffy（LUFFY）市場資訊

市值 $ 437.69K$ 437.69K $ 437.69K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 458.09K$ 458.09K $ 458.09K 流通量 51.57B 51.57B 51.57B 總供應量 53,979,451,951.80295 53,979,451,951.80295 53,979,451,951.80295

Luffy 的目前市值為 $ 437.69K, 它過去 24 小時的交易量為 --。LUFFY 的流通量為 51.57B，總供應量是 53979451951.80295，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 458.09K。