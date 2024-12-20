Lucha 價格 (LUCHA)
今天 Lucha (LUCHA) 的實時價格爲 0.03259081 USD。目前其市值爲 $ 403.00K USD。LUCHA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Lucha 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 26.31K USD
- Lucha 當天價格變化爲 -19.34%
- 其循環供應量爲 12.37M USD
在獲取 MEXC 上從 LUCHA兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 LUCHA 價格信息的首選平臺。
今天內，Lucha 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00781640812588809。
在過去30天內，Lucha 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0071403987。
在過去60天內，Lucha 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0118382988。
在過去90天內，Lucha 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00951647219172707。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00781640812588809
|-19.34%
|30天
|$ +0.0071403987
|+21.91%
|60天
|$ +0.0118382988
|+36.32%
|90天
|$ +0.00951647219172707
|+41.24%
Lucha 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.04%
-19.34%
-20.97%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Luchadores.io is an upcoming play to earn auto battler where you can fight it out against other players Lucha Libre style! Just like the Luchador NFTs themselves, the gameplay mechanics will be 100% onchain so these Luchas can battle for as long as the blockchain stands.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 LUCHA 兌換 AUD
A$0.0518193879
|1 LUCHA 兌換 GBP
￡0.0257467399
|1 LUCHA 兌換 EUR
€0.0312871776
|1 LUCHA 兌換 USD
$0.03259081
|1 LUCHA 兌換 MYR
RM0.146658645
|1 LUCHA 兌換 TRY
₺1.1436115229
|1 LUCHA 兌換 JPY
¥5.139570737
|1 LUCHA 兌換 RUB
₽3.38944424
|1 LUCHA 兌換 INR
₹2.7738038391
|1 LUCHA 兌換 IDR
Rp534.2754882864
|1 LUCHA 兌換 PHP
₱1.9257909629
|1 LUCHA 兌換 EGP
￡E.1.6591981371
|1 LUCHA 兌換 BRL
R$0.1997816653
|1 LUCHA 兌換 CAD
C$0.0466048583
|1 LUCHA 兌換 BDT
৳3.8949277031
|1 LUCHA 兌換 NGN
₦50.6066838599
|1 LUCHA 兌換 UAH
₴1.3681622038
|1 LUCHA 兌換 VES
Bs1.6295405
|1 LUCHA 兌換 PKR
Rs9.0703483311
|1 LUCHA 兌換 KZT
₸17.0987684665
|1 LUCHA 兌換 THB
฿1.1279679341
|1 LUCHA 兌換 TWD
NT$1.0640899465
|1 LUCHA 兌換 CHF
Fr0.0290058209
|1 LUCHA 兌換 HKD
HK$0.2532305937
|1 LUCHA 兌換 MAD
.د.م0.3268858243