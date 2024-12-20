今天 Lucha (LUCHA) 的價格

今天 Lucha (LUCHA) 的實時價格爲 0.03259081 USD。目前其市值爲 $ 403.00K USD。LUCHA 兌換 USD 的價格爲實時更新。

Lucha 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 26.31K USD

- Lucha 當天價格變化爲 -19.34%

- 其循環供應量爲 12.37M USD

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