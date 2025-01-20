LiquidLaunch 價格 (LIQD)
今天 LiquidLaunch (LIQD) 的實時價格爲 0.025268 USD。目前其市值爲 $ 16.99M USD。LIQD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
LiquidLaunch 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.06M USD
- LiquidLaunch 當天價格變化爲 -21.90%
- 其循環供應量爲 669.20M USD
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今天內，LiquidLaunch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0070862934431655。
在過去30天內，LiquidLaunch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，LiquidLaunch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，LiquidLaunch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0070862934431655
|-21.90%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
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LiquidLaunch 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-23.27%
-21.90%
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深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
LiquidLaunch is the first native HyperEVM token & AI launchpad. The platform utilizes a built-in AMM protocol in order to trade tokens. These tokens can optionally choose: Bond to a decentralized exchange, continue trading indefinitely, or go to a Hyperliquid spot auction. The AI side of LiquidLaunch utilizes a custom built framework. The framework is a fully composable natural language model making it easy to hook into provided data sources, such as an API. AI is as strong as the data provided. LiquidLaunch takes a unique approach on the AI / token meta and is even building its own L2 known as the underlayer sidechain, to work with Hyperliquid's current L1.
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|1 LIQD 兌換 AUD
A$0.04068148
|1 LIQD 兌換 GBP
￡0.02071976
|1 LIQD 兌換 EUR
€0.02450996
|1 LIQD 兌換 USD
$0.025268
|1 LIQD 兌換 MYR
RM0.113706
|1 LIQD 兌換 TRY
₺0.8982774
|1 LIQD 兌換 JPY
¥3.948125
|1 LIQD 兌換 RUB
₽2.58895928
|1 LIQD 兌換 INR
₹2.18770344
|1 LIQD 兌換 IDR
Rp414.22944192
|1 LIQD 兌換 PHP
₱1.4794414
|1 LIQD 兌換 EGP
￡E.1.26895896
|1 LIQD 兌換 BRL
R$0.1541348
|1 LIQD 兌換 CAD
C$0.03638592
|1 LIQD 兌換 BDT
৳3.070062
|1 LIQD 兌換 NGN
₦39.35819484
|1 LIQD 兌換 UAH
₴1.06403548
|1 LIQD 兌換 VES
Bs1.364472
|1 LIQD 兌換 PKR
Rs7.04421304
|1 LIQD 兌換 KZT
₸13.41174904
|1 LIQD 兌換 THB
฿0.87275672
|1 LIQD 兌換 TWD
NT$0.83106452
|1 LIQD 兌換 CHF
Fr0.02299388
|1 LIQD 兌換 HKD
HK$0.19658504
|1 LIQD 兌換 MAD
.د.م0.25369072