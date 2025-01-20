LiquidLaunch 圖標

LiquidLaunch 價格 (LIQD)

USD

LiquidLaunch (LIQD) 實時價格圖表

$0.025268
$0.025268$0.025268
-21.90%(1D)

今天 LiquidLaunch (LIQD) 的價格

今天 LiquidLaunch (LIQD) 的實時價格爲 0.025268 USD。目前其市值爲 $ 16.99M USD。LIQD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
LiquidLaunch 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.06M USD
- LiquidLaunch 當天價格變化爲 -21.90%
- 其循環供應量爲 669.20M USD

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LiquidLaunch (LIQD) 價格表現 USD

今天內，LiquidLaunch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0070862934431655
在過去30天內，LiquidLaunch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，LiquidLaunch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，LiquidLaunch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0070862934431655-21.90%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

LiquidLaunch (LIQD) 價格分析

LiquidLaunch 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02538831
$ 0.02538831$ 0.02538831

$ 0.03713189
$ 0.03713189$ 0.03713189

$ 0.04355767
$ 0.04355767$ 0.04355767

-23.27%

-21.90%

--

LiquidLaunch (LIQD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 16.99M
$ 16.99M$ 16.99M

$ 7.06M
$ 7.06M$ 7.06M

669.20M
669.20M 669.20M

什麼是LiquidLaunch (LIQD)

LiquidLaunch is the first native HyperEVM token & AI launchpad. The platform utilizes a built-in AMM protocol in order to trade tokens. These tokens can optionally choose: Bond to a decentralized exchange, continue trading indefinitely, or go to a Hyperliquid spot auction. The AI side of LiquidLaunch utilizes a custom built framework. The framework is a fully composable natural language model making it easy to hook into provided data sources, such as an API. AI is as strong as the data provided. LiquidLaunch takes a unique approach on the AI / token meta and is even building its own L2 known as the underlayer sidechain, to work with Hyperliquid's current L1.

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LiquidLaunch (LIQD) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 LiquidLaunch (LIQD) 的其他問題

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LIQD 兌換爲當地貨幣

1 LIQD 兌換 AUD
A$0.04068148
1 LIQD 兌換 GBP
0.02071976
1 LIQD 兌換 EUR
0.02450996
1 LIQD 兌換 USD
$0.025268
1 LIQD 兌換 MYR
RM0.113706
1 LIQD 兌換 TRY
0.8982774
1 LIQD 兌換 JPY
¥3.948125
1 LIQD 兌換 RUB
2.58895928
1 LIQD 兌換 INR
2.18770344
1 LIQD 兌換 IDR
Rp414.22944192
1 LIQD 兌換 PHP
1.4794414
1 LIQD 兌換 EGP
￡E.1.26895896
1 LIQD 兌換 BRL
R$0.1541348
1 LIQD 兌換 CAD
C$0.03638592
1 LIQD 兌換 BDT
3.070062
1 LIQD 兌換 NGN
39.35819484
1 LIQD 兌換 UAH
1.06403548
1 LIQD 兌換 VES
Bs1.364472
1 LIQD 兌換 PKR
Rs7.04421304
1 LIQD 兌換 KZT
13.41174904
1 LIQD 兌換 THB
฿0.87275672
1 LIQD 兌換 TWD
NT$0.83106452
1 LIQD 兌換 CHF
Fr0.02299388
1 LIQD 兌換 HKD
HK$0.19658504
1 LIQD 兌換 MAD
.د.م0.25369072