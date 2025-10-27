LEO Token（LEO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 8.95 $ 8.95 $ 8.95 24H最低價 $ 9.01 $ 9.01 $ 9.01 24H最高價 24H最低價 $ 8.95$ 8.95 $ 8.95 24H最高價 $ 9.01$ 9.01 $ 9.01 歷史最高 $ 10.14$ 10.14 $ 10.14 最低價 $ 0.799859$ 0.799859 $ 0.799859 漲跌幅（1H） -0.01% 漲跌幅（1D） -0.17% 漲跌幅（7D） -0.09% 漲跌幅（7D） -0.09%

LEO Token（LEO）目前實時價格為 $8.97。過去 24 小時內，LEO 的交易價格在 $ 8.95 至 $ 9.01 之間波動，市場活躍度顯著。LEO 的歷史最高價為 $ 10.14，歷史最低價為 $ 0.799859。

從短期表現來看，LEO 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.01%，過去 24 小時內變動為 -0.17%，過去 7 天內累計變動為 -0.09%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

LEO Token（LEO）市場資訊

市值 $ 8.27B$ 8.27B $ 8.27B 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 8.83B$ 8.83B $ 8.83B 流通量 922.40M 922.40M 922.40M 總供應量 985,239,504.0 985,239,504.0 985,239,504.0

LEO Token 的目前市值為 $ 8.27B, 它過去 24 小時的交易量為 --。LEO 的流通量為 922.40M，總供應量是 985239504.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.83B。