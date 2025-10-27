LEO（LEO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00313429$ 0.00313429 $ 0.00313429 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.26% 漲跌幅（1D） -1.51% 漲跌幅（7D） +3.07% 漲跌幅（7D） +3.07%

LEO（LEO）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，LEO 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。LEO 的歷史最高價為 $ 0.00313429，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，LEO 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.26%，過去 24 小時內變動為 -1.51%，過去 7 天內累計變動為 +3.07%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

LEO（LEO）市場資訊

市值 $ 962.79K$ 962.79K $ 962.79K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M 流通量 9.50B 9.50B 9.50B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

LEO 的目前市值為 $ 962.79K, 它過去 24 小時的交易量為 --。LEO 的流通量為 9.50B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.01M。