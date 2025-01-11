LEGIT 圖標

LEGIT 價格 (LEGIT)

USD

LEGIT (LEGIT) 實時價格圖表

$0.00270217
$0.00270217$0.00270217
-4.30%(1D)

今天 LEGIT (LEGIT) 的價格

今天 LEGIT (LEGIT) 的實時價格爲 0.00270217 USD。目前其市值爲 $ 2.69M USD。LEGIT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
LEGIT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 141.04K USD
- LEGIT 當天價格變化爲 -4.31%
- 其循環供應量爲 996.39M USD

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LEGIT (LEGIT) 價格表現 USD

今天內，LEGIT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000121963124424121
在過去30天內，LEGIT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，LEGIT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，LEGIT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000121963124424121-4.31%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

LEGIT (LEGIT) 價格分析

LEGIT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00264161
$ 0.00264161$ 0.00264161

$ 0.00285343
$ 0.00285343$ 0.00285343

$ 0.00317936
$ 0.00317936$ 0.00317936

+1.04%

-4.31%

-12.30%

LEGIT (LEGIT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.69M
$ 2.69M$ 2.69M

$ 141.04K
$ 141.04K$ 141.04K

996.39M
996.39M 996.39M

什麼是LEGIT (LEGIT)

LEGIT: A Memecoin Revolution Built on Liquidity, Transparency, and Long-Term Growth Born with the fair launch spirit at its core, LEGIT is a memecoin that seeks to differentiate itself by emphasizing stability, transparency, and sustainability. Unlike traditional memecoins that rely heavily on hype and speculative trading, $LEGIT aims to build a strong community of holders and ensure liquidity while minimizing risks associated with token inflation and market manipulation

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LEGIT (LEGIT) 資源

官網

大家還在問：關於 LEGIT (LEGIT) 的其他問題

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LEGIT 兌換爲當地貨幣

1 LEGIT 兌換 AUD
A$0.0043775154
1 LEGIT 兌換 GBP
0.0021887577
1 LEGIT 兌換 EUR
0.0026211049
1 LEGIT 兌換 USD
$0.00270217
1 LEGIT 兌換 MYR
RM0.0121327433
1 LEGIT 兌換 TRY
0.0957108614
1 LEGIT 兌換 JPY
¥0.4260511439
1 LEGIT 兌換 RUB
0.2746215371
1 LEGIT 兌換 INR
0.2329000323
1 LEGIT 兌換 IDR
Rp44.2978617648
1 LEGIT 兌換 PHP
0.15942803
1 LEGIT 兌換 EGP
￡E.0.1365406501
1 LEGIT 兌換 BRL
R$0.0165372804
1 LEGIT 兌換 CAD
C$0.0038911248
1 LEGIT 兌換 BDT
0.3296106966
1 LEGIT 兌換 NGN
4.1893903246
1 LEGIT 兌換 UAH
0.1142477476
1 LEGIT 兌換 VES
Bs0.14321501
1 LEGIT 兌換 PKR
Rs0.7524732799
1 LEGIT 兌換 KZT
1.425935109
1 LEGIT 兌換 THB
฿0.0937112556
1 LEGIT 兌換 TWD
NT$0.0894688487
1 LEGIT 兌換 CHF
Fr0.0024589747
1 LEGIT 兌換 HKD
HK$0.0210228826
1 LEGIT 兌換 MAD
.د.م0.0271297868