LEEK 今日價格

LEEK (LEEK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 LEEK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LEEK。

LEEK 目前市值在 $ 224,229 排名第 #-，流通供應量為 913.23M LEEK。過去 24 小時內，LEEK 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LEEK 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 5.03。

LEEK（LEEK）市場資訊

市值 $ 224.23K$ 224.23K $ 224.23K 成交量（24H） $ 5.03$ 5.03 $ 5.03 完全稀釋市值 $ 224.23K$ 224.23K $ 224.23K 流通量 913.23M 913.23M 913.23M 總供應量 913,230,953.0 913,230,953.0 913,230,953.0

LEEK 的目前市值為 $ 224.23K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5.03。LEEK 的流通量為 913.23M，總供應量是 913230953.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 224.23K。