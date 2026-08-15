KRYLL 今日價格

KRYLL (KRL) 今日實時價格為 $ 0.121752，過去 24 小時內變化了 0.07%。目前 KRL 兌 USD 的匯率為 $ 0.121752 每 KRL。

KRYLL 目前市值在 $ 4,900,156 排名第 #-，流通供應量為 40.25M KRL。過去 24 小時內，KRL 的交易價格在 $ 0.121231（低點）和 $ 0.122016（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 4.75，而歷史最低價為 $ 0.00474521。

短期表現方面，KRL 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 -1.12%。過去一天，總交易量達到 $ 8.00K。

KRYLL（KRL）市場資訊

市值 $ 4.90M$ 4.90M $ 4.90M 成交量（24H） $ 8.00K$ 8.00K $ 8.00K 完全稀釋市值 $ 6.02M$ 6.02M $ 6.02M 流通量 40.25M 40.25M 40.25M 總供應量 49,417,348.0 49,417,348.0 49,417,348.0

KRYLL 的目前市值為 $ 4.90M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 8.00K。KRL 的流通量為 40.25M，總供應量是 49417348.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.02M。