KCAL 圖標

KCAL 價格 (KCAL)

USD

KCAL (KCAL) 實時價格圖表

$0.04130926
$0.04130926$0.04130926
-7.50%(1D)

今天 KCAL (KCAL) 的價格

今天 KCAL (KCAL) 的實時價格爲 0.04130926 USD。目前其市值爲 $ 161.49K USD。KCAL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
KCAL 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 171.04K USD
- KCAL 當天價格變化爲 -7.53%
- 其循環供應量爲 3.90M USD

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KCAL (KCAL) 價格表現 USD

今天內，KCAL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00336439625411409
在過去30天內，KCAL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0047677495
在過去60天內，KCAL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0031254214
在過去90天內，KCAL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00021298394906295

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00336439625411409-7.53%
30天$ -0.0047677495-11.54%
60天$ +0.0031254214+7.57%
90天$ +0.00021298394906295+0.52%

KCAL (KCAL) 價格分析

KCAL 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.04100199
$ 0.04100199$ 0.04100199

$ 0.04471686
$ 0.04471686$ 0.04471686

$ 5.0
$ 5.0$ 5.0

-0.84%

-7.53%

-11.62%

KCAL (KCAL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 161.49K
$ 161.49K$ 161.49K

$ 171.04K
$ 171.04K$ 171.04K

3.90M
3.90M 3.90M

什麼是KCAL (KCAL)

KCAL Token is the Step App ecosystem token. It is used for a burn in the creation and maintenance of SNEAKs and Rewards for steps !

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KCAL (KCAL) 資源

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大家還在問：關於 KCAL (KCAL) 的其他問題

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KCAL 兌換爲當地貨幣

1 KCAL 兌換 AUD
A$0.0656817234
1 KCAL 兌換 GBP
0.0326343154
1 KCAL 兌換 EUR
0.0396568896
1 KCAL 兌換 USD
$0.04130926
1 KCAL 兌換 MYR
RM0.18589167
1 KCAL 兌換 TRY
1.4495419334
1 KCAL 兌換 JPY
¥6.512404839
1 KCAL 兌換 RUB
4.29616304
1 KCAL 兌換 INR
3.515418026
1 KCAL 兌換 IDR
Rp677.2008752544
1 KCAL 兌換 PHP
2.4405510808
1 KCAL 兌換 EGP
￡E.2.1034675192
1 KCAL 兌換 BRL
R$0.2536388564
1 KCAL 兌換 CAD
C$0.0590722418
1 KCAL 兌換 BDT
4.9368696626
1 KCAL 兌換 NGN
64.1446058354
1 KCAL 兌換 UAH
1.7341627348
1 KCAL 兌換 VES
Bs2.065463
1 KCAL 兌換 PKR
Rs11.4967801506
1 KCAL 兌換 KZT
21.672903259
1 KCAL 兌換 THB
฿1.429300396
1 KCAL 兌換 TWD
NT$1.348747339
1 KCAL 兌換 CHF
Fr0.0367652414
1 KCAL 兌換 HKD
HK$0.3209729502
1 KCAL 兌換 MAD
.د.م0.4143318778