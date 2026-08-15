Kasta 今日價格

Kasta (KASTA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.02%。目前 KASTA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 KASTA。

Kasta 目前市值在 $ 170,789 排名第 #-，流通供應量為 765.44M KASTA。過去 24 小時內，KASTA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.13，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KASTA 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -10.31%。過去一天，總交易量達到 $ 219.21。

Kasta（KASTA）市場資訊

市值 $ 170.79K$ 170.79K $ 170.79K 成交量（24H） $ 219.21$ 219.21 $ 219.21 完全稀釋市值 $ 334.58K$ 334.58K $ 334.58K 流通量 765.44M 765.44M 765.44M 總供應量 1,499,516,764.0 1,499,516,764.0 1,499,516,764.0

Kasta 的目前市值為 $ 170.79K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 219.21。KASTA 的流通量為 765.44M，總供應量是 1499516764.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 334.58K。