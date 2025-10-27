Karum（KARUM）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.109096 24H最高價 $ 0.215957 歷史最高 $ 0.475405 最低價 $ 0.02672377 漲跌幅（1H） +3.93% 漲跌幅（1D） -32.97% 漲跌幅（7D） +325.95%

Karum（KARUM）目前實時價格為 $0.144088。過去 24 小時內，KARUM 的交易價格在 $ 0.109096 至 $ 0.215957 之間波動，市場活躍度顯著。KARUM 的歷史最高價為 $ 0.475405，歷史最低價為 $ 0.02672377。

從短期表現來看，KARUM 在過去 1 小時內的價格變動為 +3.93%，過去 24 小時內變動為 -32.97%，過去 7 天內累計變動為 +325.95%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Karum（KARUM）市場資訊

市值 $ 2.10M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 3.01M 流通量 14.70M 總供應量 21,000,000.0

Karum 的目前市值為 $ 2.10M, 它過去 24 小時的交易量為 --。KARUM 的流通量為 14.70M，總供應量是 21000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.01M。