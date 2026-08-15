Karate Combat 今日價格

Karate Combat (KARATE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 42.36%。目前 KARATE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 KARATE。

Karate Combat 目前市值在 $ 1,106,277 排名第 #-，流通供應量為 66.65B KARATE。過去 24 小時內，KARATE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00653664，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，KARATE 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -4.17%。過去一天，總交易量達到 --。

Karate Combat（KARATE）市場資訊

市值 $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M 流通量 66.65B 66.65B 66.65B 總供應量 110,000,000,000.0 110,000,000,000.0 110,000,000,000.0

Karate Combat 的目前市值為 $ 1.11M, 它過去 24 小時的交易量為 --。KARATE 的流通量為 66.65B，總供應量是 110000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.83M。