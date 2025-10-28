JOOCE（JOOCE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00005514 24H最低價 $ 0.0000578 24H最高價 歷史最高 $ 0.00008622 最低價 $ 0.00002737 漲跌幅（1H） +0.72% 漲跌幅（1D） +1.86% 漲跌幅（7D） -0.22%

JOOCE（JOOCE）目前實時價格為 $0.00005637。過去 24 小時內，JOOCE 的交易價格在 $ 0.00005514 至 $ 0.0000578 之間波動，市場活躍度顯著。JOOCE 的歷史最高價為 $ 0.00008622，歷史最低價為 $ 0.00002737。

從短期表現來看，JOOCE 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.72%，過去 24 小時內變動為 +1.86%，過去 7 天內累計變動為 -0.22%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

JOOCE（JOOCE）市場資訊

市值 $ 101.14K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 563.72K 流通量 1.79B 總供應量 10,000,000,000.0

JOOCE 的目前市值為 $ 101.14K, 它過去 24 小時的交易量為 --。JOOCE 的流通量為 1.79B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 563.72K。