JOCX 今日價格

JOCX (JOCX) 今日實時價格為 $ 0.02249429，過去 24 小時內變化了 0.08%。目前 JOCX 兌 USD 的匯率為 $ 0.02249429 每 JOCX。

JOCX 目前市值在 $ 108,478 排名第 #-，流通供應量為 4.82M JOCX。過去 24 小時內，JOCX 的交易價格在 $ 0.02245646（低點）和 $ 0.02250041（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.127331，而歷史最低價為 $ 0.01524857。

短期表現方面，JOCX 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 -45.60%。過去一天，總交易量達到 $ 5.00。

JOCX（JOCX）市場資訊

市值 $ 108.48K$ 108.48K $ 108.48K 成交量（24H） $ 5.00$ 5.00 $ 5.00 完全稀釋市值 $ 108.48K$ 108.48K $ 108.48K 流通量 4.82M 4.82M 4.82M 總供應量 4,822,438.697671155 4,822,438.697671155 4,822,438.697671155

JOCX 的目前市值為 $ 108.48K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5.00。JOCX 的流通量為 4.82M，總供應量是 4822438.697671155，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 108.48K。