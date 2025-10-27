Jeeteroo（JEET）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00139124$ 0.00139124 $ 0.00139124 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.13% 漲跌幅（1D） -1.69% 漲跌幅（7D） -1.12% 漲跌幅（7D） -1.12%

Jeeteroo（JEET）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，JEET 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。JEET 的歷史最高價為 $ 0.00139124，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，JEET 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.13%，過去 24 小時內變動為 -1.69%，過去 7 天內累計變動為 -1.12%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Jeeteroo（JEET）市場資訊

市值 $ 144.05K$ 144.05K $ 144.05K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 468.20K$ 468.20K $ 468.20K 流通量 307.49M 307.49M 307.49M 總供應量 999,390,795.0 999,390,795.0 999,390,795.0

Jeeteroo 的目前市值為 $ 144.05K, 它過去 24 小時的交易量為 --。JEET 的流通量為 307.49M，總供應量是 999390795.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 468.20K。