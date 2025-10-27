Javlis（JAVLIS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00133477$ 0.00133477 $ 0.00133477 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +1.04% 漲跌幅（1D） +10.85% 漲跌幅（7D） +73.59% 漲跌幅（7D） +73.59%

Javlis（JAVLIS）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，JAVLIS 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。JAVLIS 的歷史最高價為 $ 0.00133477，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，JAVLIS 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.04%，過去 24 小時內變動為 +10.85%，過去 7 天內累計變動為 +73.59%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Javlis（JAVLIS）市場資訊

市值 $ 581.44K$ 581.44K $ 581.44K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 581.44K$ 581.44K $ 581.44K 流通量 904.73M 904.73M 904.73M 總供應量 904,732,605.3094391 904,732,605.3094391 904,732,605.3094391

Javlis 的目前市值為 $ 581.44K, 它過去 24 小時的交易量為 --。JAVLIS 的流通量為 904.73M，總供應量是 904732605.3094391，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 581.44K。