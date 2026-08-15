IVPAY 今日價格

IVPAY (IVPAY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 36.48%。目前 IVPAY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 IVPAY。

IVPAY 目前市值在 $ 58,745 排名第 #-，流通供應量為 297.10M IVPAY。過去 24 小時內，IVPAY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.094142，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，IVPAY 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -72.18%。過去一天，總交易量達到 --。

IVPAY（IVPAY）市場資訊

市值 $ 58.75K$ 58.75K $ 58.75K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 60.94K$ 60.94K $ 60.94K 流通量 297.10M 297.10M 297.10M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

IVPAY 的目前市值為 $ 58.75K, 它過去 24 小時的交易量為 --。IVPAY 的流通量為 297.10M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 60.94K。