InfiniteHash（SN89）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 1.93 24H最高價 $ 2.03 歷史最高 $ 8.9 最低價 $ 1.082 漲跌幅（1H） -0.37% 漲跌幅（1D） -0.73% 漲跌幅（7D） -8.38%

InfiniteHash（SN89）目前實時價格為 $1.98。過去 24 小時內，SN89 的交易價格在 $ 1.93 至 $ 2.03 之間波動，市場活躍度顯著。SN89 的歷史最高價為 $ 8.9，歷史最低價為 $ 1.082。

從短期表現來看，SN89 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.37%，過去 24 小時內變動為 -0.73%，過去 7 天內累計變動為 -8.38%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

InfiniteHash（SN89）市場資訊

市值 $ 3.73M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 3.73M 流通量 1.88M 總供應量 1,879,008.72735271

InfiniteHash 的目前市值為 $ 3.73M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SN89 的流通量為 1.88M，總供應量是 1879008.72735271，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.73M。