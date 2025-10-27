Inbox（INBOX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00195214$ 0.00195214 $ 0.00195214 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.29% 漲跌幅（1D） +2.95% 漲跌幅（7D） +3.43% 漲跌幅（7D） +3.43%

Inbox（INBOX）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，INBOX 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。INBOX 的歷史最高價為 $ 0.00195214，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，INBOX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.29%，過去 24 小時內變動為 +2.95%，過去 7 天內累計變動為 +3.43%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Inbox（INBOX）市場資訊

市值 $ 480.88K$ 480.88K $ 480.88K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 480.88K$ 480.88K $ 480.88K 流通量 999.90M 999.90M 999.90M 總供應量 999,898,589.1918151 999,898,589.1918151 999,898,589.1918151

Inbox 的目前市值為 $ 480.88K, 它過去 24 小時的交易量為 --。INBOX 的流通量為 999.90M，總供應量是 999898589.1918151，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 480.88K。