Impermax 價格 (IBEX)
今天 Impermax (IBEX) 的實時價格爲 0.081871 USD。目前其市值爲 $ 6.72M USD。IBEX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Impermax 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 43.26K USD
- Impermax 當天價格變化爲 +5.72%
- 其循環供應量爲 82.14M USD
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今天內，Impermax 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00443321。
在過去30天內，Impermax 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0219949880。
在過去60天內，Impermax 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0312422601。
在過去90天內，Impermax 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.020655015670095166。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00443321
|+5.72%
|30天
|$ +0.0219949880
|+26.87%
|60天
|$ +0.0312422601
|+38.16%
|90天
|$ +0.020655015670095166
|+33.74%
Impermax 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.36%
+5.72%
+14.06%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 IBEX 兌換 AUD
A$0.13017489
|1 IBEX 兌換 GBP
￡0.06467809
|1 IBEX 兌換 EUR
€0.07859616
|1 IBEX 兌換 USD
$0.081871
|1 IBEX 兌換 MYR
RM0.3684195
|1 IBEX 兌換 TRY
₺2.87121597
|1 IBEX 兌換 JPY
¥12.83819151
|1 IBEX 兌換 RUB
₽8.46873624
|1 IBEX 兌換 INR
₹6.96804081
|1 IBEX 兌換 IDR
Rp1,342.14732624
|1 IBEX 兌換 PHP
₱4.84430707
|1 IBEX 兌換 EGP
￡E.4.17132745
|1 IBEX 兌換 BRL
R$0.51169375
|1 IBEX 兌換 CAD
C$0.11707553
|1 IBEX 兌換 BDT
৳9.7835845
|1 IBEX 兌換 NGN
₦127.3257792
|1 IBEX 兌換 UAH
₴3.43612587
|1 IBEX 兌換 VES
Bs4.09355
|1 IBEX 兌換 PKR
Rs22.77978704
|1 IBEX 兌換 KZT
₸42.79642783
|1 IBEX 兌換 THB
฿2.82700563
|1 IBEX 兌換 TWD
NT$2.67308815
|1 IBEX 兌換 CHF
Fr0.07286519
|1 IBEX 兌換 HKD
HK$0.63613767
|1 IBEX 兌換 MAD
.د.م0.81707258