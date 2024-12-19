Impermax 圖標

Impermax 價格 (IBEX)

USD

Impermax (IBEX) 實時價格圖表

$0.081871
$0.081871$0.081871
+5.70%(1D)

今天 Impermax (IBEX) 的價格

今天 Impermax (IBEX) 的實時價格爲 0.081871 USD。目前其市值爲 $ 6.72M USD。IBEX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Impermax 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 43.26K USD
- Impermax 當天價格變化爲 +5.72%
- 其循環供應量爲 82.14M USD

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Impermax (IBEX) 價格表現 USD

今天內，Impermax 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00443321
在過去30天內，Impermax 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0219949880
在過去60天內，Impermax 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0312422601
在過去90天內，Impermax 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.020655015670095166

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00443321+5.72%
30天$ +0.0219949880+26.87%
60天$ +0.0312422601+38.16%
90天$ +0.020655015670095166+33.74%

Impermax (IBEX) 價格分析

Impermax 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.075751
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$ 0.087644
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$ 0.087644
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+0.36%

+5.72%

+14.06%

Impermax (IBEX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 6.72M
$ 6.72M$ 6.72M

$ 43.26K
$ 43.26K$ 43.26K

82.14M
82.14M 82.14M

什麼是Impermax (IBEX)

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Impermax (IBEX) 資源

官網

大家還在問：關於 Impermax (IBEX) 的其他問題

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IBEX 兌換爲當地貨幣

1 IBEX 兌換 AUD
A$0.13017489
1 IBEX 兌換 GBP
0.06467809
1 IBEX 兌換 EUR
0.07859616
1 IBEX 兌換 USD
$0.081871
1 IBEX 兌換 MYR
RM0.3684195
1 IBEX 兌換 TRY
2.87121597
1 IBEX 兌換 JPY
¥12.83819151
1 IBEX 兌換 RUB
8.46873624
1 IBEX 兌換 INR
6.96804081
1 IBEX 兌換 IDR
Rp1,342.14732624
1 IBEX 兌換 PHP
4.84430707
1 IBEX 兌換 EGP
￡E.4.17132745
1 IBEX 兌換 BRL
R$0.51169375
1 IBEX 兌換 CAD
C$0.11707553
1 IBEX 兌換 BDT
9.7835845
1 IBEX 兌換 NGN
127.3257792
1 IBEX 兌換 UAH
3.43612587
1 IBEX 兌換 VES
Bs4.09355
1 IBEX 兌換 PKR
Rs22.77978704
1 IBEX 兌換 KZT
42.79642783
1 IBEX 兌換 THB
฿2.82700563
1 IBEX 兌換 TWD
NT$2.67308815
1 IBEX 兌換 CHF
Fr0.07286519
1 IBEX 兌換 HKD
HK$0.63613767
1 IBEX 兌換 MAD
.د.م0.81707258