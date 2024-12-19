Hunter Token 圖標

Hunter Token 價格 (HNTR)

USD

Hunter Token (HNTR) 實時價格圖表

$0.0013126
$0.0013126$0.0013126
+2.20%(1D)

今天 Hunter Token (HNTR) 的價格

今天 Hunter Token (HNTR) 的實時價格爲 0.0013126 USD。目前其市值爲 $ 394.30K USD。HNTR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Hunter Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 376.34 USD
- Hunter Token 當天價格變化爲 +2.23%
- 其循環供應量爲 299.00M USD

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Hunter Token (HNTR) 價格表現 USD

今天內，Hunter Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Hunter Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001982234
在過去60天內，Hunter Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000380096
在過去90天內，Hunter Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000412602634340663

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+2.23%
30天$ +0.0001982234+15.10%
60天$ +0.0000380096+2.90%
90天$ +0.0000412602634340663+3.25%

Hunter Token (HNTR) 價格分析

Hunter Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00128228
$ 0.00128228$ 0.00128228

$ 0.00132396
$ 0.00132396$ 0.00132396

$ 0.02079827
$ 0.02079827$ 0.02079827

-0.31%

+2.23%

+10.58%

Hunter Token (HNTR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 394.30K
$ 394.30K$ 394.30K

$ 376.34
$ 376.34$ 376.34

299.00M
299.00M 299.00M

什麼是Hunter Token (HNTR)

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Hunter Token (HNTR) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Hunter Token (HNTR) 的其他問題

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HNTR 兌換爲當地貨幣

1 HNTR 兌換 AUD
A$0.002087034
1 HNTR 兌換 GBP
0.001036954
1 HNTR 兌換 EUR
0.001260096
1 HNTR 兌換 USD
$0.0013126
1 HNTR 兌換 MYR
RM0.0059067
1 HNTR 兌換 TRY
0.046059134
1 HNTR 兌換 JPY
¥0.206826382
1 HNTR 兌換 RUB
0.136497274
1 HNTR 兌換 INR
0.11170226
1 HNTR 兌換 IDR
Rp21.518029344
1 HNTR 兌換 PHP
0.077561534
1 HNTR 兌換 EGP
￡E.0.066837592
1 HNTR 兌換 BRL
R$0.008059364
1 HNTR 兌換 CAD
C$0.001877018
1 HNTR 兌換 BDT
0.156868826
1 HNTR 兌換 NGN
2.038192154
1 HNTR 兌換 UAH
0.055102948
1 HNTR 兌換 VES
Bs0.06563
1 HNTR 兌換 PKR
Rs0.365309706
1 HNTR 兌換 KZT
0.68865559
1 HNTR 兌換 THB
฿0.04541596
1 HNTR 兌換 TWD
NT$0.04285639
1 HNTR 兌換 CHF
Fr0.001168214
1 HNTR 兌換 HKD
HK$0.010198902
1 HNTR 兌換 MAD
.د.م0.013165378