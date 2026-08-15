GOVNO 今日價格

GOVNO (GOVNO) 今日實時價格為 $ 0.217404，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 GOVNO 兌 USD 的匯率為 $ 0.217404 每 GOVNO。

GOVNO 目前市值在 $ 169,092 排名第 #-，流通供應量為 777.78K GOVNO。過去 24 小時內，GOVNO 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.97，而歷史最低價為 $ 0.21511。

短期表現方面，GOVNO 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -3.90%。過去一天，總交易量達到 $ 78.45。

GOVNO（GOVNO）市場資訊

市值 $ 169.09K$ 169.09K $ 169.09K 成交量（24H） $ 78.45$ 78.45 $ 78.45 完全稀釋市值 $ 169.09K$ 169.09K $ 169.09K 流通量 777.78K 777.78K 777.78K 總供應量 777,776.65666666 777,776.65666666 777,776.65666666

GOVNO 的目前市值為 $ 169.09K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 78.45。GOVNO 的流通量為 777.78K，總供應量是 777776.65666666，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 169.09K。