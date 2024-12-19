Gou 價格 (GOU)
今天 Gou (GOU) 的實時價格爲 0.00112099 USD。目前其市值爲 $ 1.12M USD。GOU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Gou 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 99.19K USD
- Gou 當天價格變化爲 -18.87%
- 其循環供應量爲 1.00B USD
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今天內，Gou 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000260748488862343。
在過去30天內，Gou 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008683828。
在過去60天內，Gou 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0010006390。
在過去90天內，Gou 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001938568898888025。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000260748488862343
|-18.87%
|30天
|$ -0.0008683828
|-77.46%
|60天
|$ -0.0010006390
|-89.26%
|90天
|$ -0.001938568898888025
|-63.36%
Gou 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.93%
-18.87%
-23.34%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Gou is a decentralized ERC20 meme coin and community token that draws inspiration from the Chinese word for "dog." This single-character token embodies the playful spirit of internet culture, aiming to capture the imagination of meme enthusiasts and cryptocurrency holders alike. Gou is a meme coin that combines art and community to create a unique digital asset. Its purpose is to foster creativity and fun within the cryptocurrency space, drawing inspiration from cultural symbols to establish a distinctive identity. Gou invites users to join its journey in building a community centered around shared interests and artistic expression.
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|1 GOU 兌換 AUD
A$0.001793584
|1 GOU 兌換 GBP
￡0.0008855821
|1 GOU 兌換 EUR
€0.0010761504
|1 GOU 兌換 USD
$0.00112099
|1 GOU 兌換 MYR
RM0.005044455
|1 GOU 兌換 TRY
₺0.0393131193
|1 GOU 兌換 JPY
¥0.1757488122
|1 GOU 兌換 RUB
₽0.1159552056
|1 GOU 兌換 INR
₹0.0954186688
|1 GOU 兌換 IDR
Rp18.3768823056
|1 GOU 兌換 PHP
₱0.0661944595
|1 GOU 兌換 EGP
￡E.0.0570920207
|1 GOU 兌換 BRL
R$0.0070734469
|1 GOU 兌換 CAD
C$0.0016030157
|1 GOU 兌換 BDT
৳0.133958305
|1 GOU 兌換 NGN
₦1.743363648
|1 GOU 兌換 UAH
₴0.0470479503
|1 GOU 兌換 VES
Bs0.0560495
|1 GOU 兌換 PKR
Rs0.3119042576
|1 GOU 兌換 KZT
₸0.5859751027
|1 GOU 兌換 THB
฿0.0386965748
|1 GOU 兌換 TWD
NT$0.0365891136
|1 GOU 兌換 CHF
Fr0.0009976811
|1 GOU 兌換 HKD
HK$0.0087100923
|1 GOU 兌換 MAD
.د.م0.0111874802