今天 GET Protocol (GET) 的價格

今天 GET Protocol (GET) 的實時價格爲 1.053 USD。目前其市值爲 $ 5.92M USD。GET 兌換 USD 的價格爲實時更新。

GET Protocol 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 785.61 USD

- GET Protocol 當天價格變化爲 -4.68%

- 其循環供應量爲 5.62M USD

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