Genopets（GENE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00735173 $ 0.00735173 $ 0.00735173 24H最低價 $ 0.00760608 $ 0.00760608 $ 0.00760608 24H最高價 24H最低價 $ 0.00735173$ 0.00735173 $ 0.00735173 24H最高價 $ 0.00760608$ 0.00760608 $ 0.00760608 歷史最高 $ 37.83$ 37.83 $ 37.83 最低價 $ 0.00512048$ 0.00512048 $ 0.00512048 漲跌幅（1H） +0.02% 漲跌幅（1D） -0.28% 漲跌幅（7D） +7.50% 漲跌幅（7D） +7.50%

Genopets（GENE）目前實時價格為 $0.00738687。過去 24 小時內，GENE 的交易價格在 $ 0.00735173 至 $ 0.00760608 之間波動，市場活躍度顯著。GENE 的歷史最高價為 $ 37.83，歷史最低價為 $ 0.00512048。

從短期表現來看，GENE 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.02%，過去 24 小時內變動為 -0.28%，過去 7 天內累計變動為 +7.50%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Genopets（GENE）市場資訊

市值 $ 628.65K$ 628.65K $ 628.65K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 738.69K$ 738.69K $ 738.69K 流通量 85.10M 85.10M 85.10M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Genopets 的目前市值為 $ 628.65K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GENE 的流通量為 85.10M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 738.69K。