GBOY 今日價格

GBOY (GBOY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.43%。目前 GBOY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GBOY。

GBOY 目前市值在 $ 563,875 排名第 #-，流通供應量為 690.78M GBOY。過去 24 小時內，GBOY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01469095，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GBOY 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 -0.02%。過去一天，總交易量達到 $ 241.05。

GBOY（GBOY）市場資訊

市值 $ 563.88K$ 563.88K $ 563.88K 成交量（24H） $ 241.05$ 241.05 $ 241.05 完全稀釋市值 $ 695.55K$ 695.55K $ 695.55K 流通量 690.78M 690.78M 690.78M 總供應量 852,096,900.0037342 852,096,900.0037342 852,096,900.0037342

GBOY 的目前市值為 $ 563.88K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 241.05。GBOY 的流通量為 690.78M，總供應量是 852096900.0037342，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 695.55K。