Gari Network 今日價格

Gari Network (GARI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.19%。目前 GARI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GARI。

Gari Network 目前市值在 $ 235,646 排名第 #-，流通供應量為 660.35M GARI。過去 24 小時內，GARI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.982499，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GARI 在過去一小時內波動了 +0.29%，過去7 天內波動了 +12.88%。過去一天，總交易量達到 $ 142.66。

Gari Network（GARI）市場資訊

市值 $ 235.65K$ 235.65K $ 235.65K 成交量（24H） $ 142.66$ 142.66 $ 142.66 完全稀釋市值 $ 259.63K$ 259.63K $ 259.63K 流通量 660.35M 660.35M 660.35M 總供應量 997,400,772.79 997,400,772.79 997,400,772.79

Gari Network 的目前市值為 $ 235.65K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 142.66。GARI 的流通量為 660.35M，總供應量是 997400772.79，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 259.63K。