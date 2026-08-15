Gari Network 價格 (GARI)
Gari Network (GARI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.19%。目前 GARI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GARI。
Gari Network 目前市值在 $ 235,646 排名第 #-，流通供應量為 660.35M GARI。過去 24 小時內，GARI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.982499，而歷史最低價為 $ 0。
短期表現方面，GARI 在過去一小時內波動了 +0.29%，過去7 天內波動了 +12.88%。過去一天，總交易量達到 $ 142.66。
Gari Network 的目前市值為 $ 235.65K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 142.66。GARI 的流通量為 660.35M，總供應量是 997400772.79，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 259.63K。
+0.29%
+0.19%
+12.88%
+12.88%
今天內，Gari Network 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去30天內，Gari Network 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去60天內，Gari Network 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去90天內，Gari Network 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.19%
|30天
|$ 0
|+36.97%
|60天
|$ 0
|+27.86%
|90天
|$ 0
|--
在 2040 年，Gari Network 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --。
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Gari Network 的當前市場價格是多少？
Gari Network 的估值為 NT$，過去 24 小時內變動了 0.18%。這反映了全球加密貨幣市場上最新供需狀況。
GARI 有多少獨特持有者？
區塊鏈上有 -- 個持有者，這體現了 GARI 的分佈情況與社群採用程度。持有者數量持續增加，通常被視為網絡參與度增強或長期興趣提升的信號。
Gari Network 在其原生區塊鏈上的活躍程度如何？
作為 -- 上的代幣，其活躍程度受錢包互動、網路手續費、抵押行為及智能合約使用情況影響。活躍度升高可能與更高的交易量或新興生態系統發展相關。
GARI 的總流通供應量是多少？
目前流通供應量為 660348764.8043361，這直接影響代幣的稀缺性與估值。供應量變化可能由發行、銷毀或解鎖時間表所導致。
Gari Network 的 24 小時交易量是多少？
Gari Network 在過去一天內產生了 NT$-- 的交易量，這顯示了該資產的交易活躍程度及其流動性深度。
GARI 相較於 Solana Ecosystem,Alameda Research Portfolio,Galaxy Digital Portfolio 競品表現如何？
與 Solana Ecosystem,Alameda Research Portfolio,Galaxy Digital Portfolio 分類中的其他資產相比，GARI 的勢頭受到市場情緒、投資者採用情況以及與 -- 相關的區塊鏈指標影響。
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
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