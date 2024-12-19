Gameswap 價格 (GSWAP)
今天 Gameswap (GSWAP) 的實時價格爲 0.25054 USD。目前其市值爲 $ 2.19M USD。GSWAP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Gameswap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.80K USD
- Gameswap 當天價格變化爲 -3.66%
- 其循環供應量爲 8.76M USD
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今天內，Gameswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0095204198338883。
在過去30天內，Gameswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1531942112。
在過去60天內，Gameswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0390409466。
在過去90天內，Gameswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.08290888658853994。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0095204198338883
|-3.66%
|30天
|$ +0.1531942112
|+61.15%
|60天
|$ -0.0390409466
|-15.58%
|90天
|$ -0.08290888658853994
|-24.86%
Gameswap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.26%
-3.66%
+0.73%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
GameSwap is a decentralised exchange that enables millions of gamers to easily trade and cash-out in-game assets with crypto, in a neutral platform that they govern and own. Powered by DeFi and the GSWAP token.
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|1 GSWAP 兌換 AUD
A$0.400864
|1 GSWAP 兌換 GBP
￡0.1979266
|1 GSWAP 兌換 EUR
€0.2405184
|1 GSWAP 兌換 USD
$0.25054
|1 GSWAP 兌換 MYR
RM1.12743
|1 GSWAP 兌換 TRY
₺8.7864378
|1 GSWAP 兌換 JPY
¥39.2746504
|1 GSWAP 兌換 RUB
₽25.8908036
|1 GSWAP 兌換 INR
₹21.3259648
|1 GSWAP 兌換 IDR
Rp4,107.2124576
|1 GSWAP 兌換 PHP
₱14.794387
|1 GSWAP 兌換 EGP
￡E.12.7574968
|1 GSWAP 兌換 BRL
R$1.578402
|1 GSWAP 兌換 CAD
C$0.3582722
|1 GSWAP 兌換 BDT
৳29.93953
|1 GSWAP 兌換 NGN
₦389.639808
|1 GSWAP 兌換 UAH
₴10.5151638
|1 GSWAP 兌換 VES
Bs12.527
|1 GSWAP 兌換 PKR
Rs69.7102496
|1 GSWAP 兌換 KZT
₸130.9647742
|1 GSWAP 兌換 THB
฿8.6461354
|1 GSWAP 兌換 TWD
NT$8.1776256
|1 GSWAP 兌換 CHF
Fr0.2229806
|1 GSWAP 兌換 HKD
HK$1.9466958
|1 GSWAP 兌換 MAD
.د.م2.5003892