Gameswap 圖標

Gameswap 價格 (GSWAP)

USD

Gameswap (GSWAP) 實時價格圖表

$0.25054
$0.25054$0.25054
-3.60%(1D)

今天 Gameswap (GSWAP) 的價格

今天 Gameswap (GSWAP) 的實時價格爲 0.25054 USD。目前其市值爲 $ 2.19M USD。GSWAP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Gameswap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.80K USD
- Gameswap 當天價格變化爲 -3.66%
- 其循環供應量爲 8.76M USD

在獲取 MEXC 上從 GSWAP兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 GSWAP 價格信息的首選平臺。

Gameswap (GSWAP) 價格表現 USD

今天內，Gameswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0095204198338883
在過去30天內，Gameswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1531942112
在過去60天內，Gameswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0390409466
在過去90天內，Gameswap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.08290888658853994

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0095204198338883-3.66%
30天$ +0.1531942112+61.15%
60天$ -0.0390409466-15.58%
90天$ -0.08290888658853994-24.86%

Gameswap (GSWAP) 價格分析

Gameswap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.240346
$ 0.240346$ 0.240346

$ 0.265019
$ 0.265019$ 0.265019

$ 8.44
$ 8.44$ 8.44

-0.26%

-3.66%

+0.73%

Gameswap (GSWAP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

$ 5.80K
$ 5.80K$ 5.80K

8.76M
8.76M 8.76M

什麼是Gameswap (GSWAP)

GameSwap is a decentralised exchange that enables millions of gamers to easily trade and cash-out in-game assets with crypto, in a neutral platform that they govern and own. Powered by DeFi and the GSWAP token.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Gameswap (GSWAP) 資源

官網

大家還在問：關於 Gameswap (GSWAP) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

GSWAP 兌換爲當地貨幣

1 GSWAP 兌換 AUD
A$0.400864
1 GSWAP 兌換 GBP
0.1979266
1 GSWAP 兌換 EUR
0.2405184
1 GSWAP 兌換 USD
$0.25054
1 GSWAP 兌換 MYR
RM1.12743
1 GSWAP 兌換 TRY
8.7864378
1 GSWAP 兌換 JPY
¥39.2746504
1 GSWAP 兌換 RUB
25.8908036
1 GSWAP 兌換 INR
21.3259648
1 GSWAP 兌換 IDR
Rp4,107.2124576
1 GSWAP 兌換 PHP
14.794387
1 GSWAP 兌換 EGP
￡E.12.7574968
1 GSWAP 兌換 BRL
R$1.578402
1 GSWAP 兌換 CAD
C$0.3582722
1 GSWAP 兌換 BDT
29.93953
1 GSWAP 兌換 NGN
389.639808
1 GSWAP 兌換 UAH
10.5151638
1 GSWAP 兌換 VES
Bs12.527
1 GSWAP 兌換 PKR
Rs69.7102496
1 GSWAP 兌換 KZT
130.9647742
1 GSWAP 兌換 THB
฿8.6461354
1 GSWAP 兌換 TWD
NT$8.1776256
1 GSWAP 兌換 CHF
Fr0.2229806
1 GSWAP 兌換 HKD
HK$1.9466958
1 GSWAP 兌換 MAD
.د.م2.5003892