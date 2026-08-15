FXArbUSDTRY 今日價格

FXArbUSDTRY (FXARBUSDTRY) 今日實時價格為 $ 0.08518，過去 24 小時內變化了 0.17%。目前 FXARBUSDTRY 兌 USD 的匯率為 $ 0.08518 每 FXARBUSDTRY。

FXArbUSDTRY 目前市值在 $ 4,422,348 排名第 #-，流通供應量為 51.92M FXARBUSDTRY。過去 24 小時內，FXARBUSDTRY 的交易價格在 $ 0.085129（低點）和 $ 0.08522（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.08522，而歷史最低價為 $ 0.083701。

短期表現方面，FXARBUSDTRY 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 +0.31%。過去一天，總交易量達到 $ 62.64。

FXArbUSDTRY（FXARBUSDTRY）市場資訊

市值 $ 4.42M$ 4.42M $ 4.42M 成交量（24H） $ 62.64$ 62.64 $ 62.64 完全稀釋市值 $ 4.42M$ 4.42M $ 4.42M 流通量 51.92M 51.92M 51.92M 總供應量 51,917,746.54 51,917,746.54 51,917,746.54

FXArbUSDTRY 的目前市值為 $ 4.42M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 62.64。FXARBUSDTRY 的流通量為 51.92M，總供應量是 51917746.54，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.42M。