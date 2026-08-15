FONQ 今日價格

FONQ (FONQ) 今日實時價格為 $ 0.065371，過去 24 小時內變化了 0.58%。目前 FONQ 兌 USD 的匯率為 $ 0.065371 每 FONQ。

FONQ 目前市值在 $ 45,710,429 排名第 #-，流通供應量為 700.00M FONQ。過去 24 小時內，FONQ 的交易價格在 $ 0.064416（低點）和 $ 0.065476（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.08965，而歷史最低價為 $ 0.04096578。

短期表現方面，FONQ 在過去一小時內波動了 +0.15%，過去7 天內波動了 +18.85%。過去一天，總交易量達到 $ 58.57K。

FONQ（FONQ）市場資訊

市值 $ 45.71M$ 45.71M $ 45.71M 成交量（24H） $ 58.57K$ 58.57K $ 58.57K 完全稀釋市值 $ 45.71M$ 45.71M $ 45.71M 流通量 700.00M 700.00M 700.00M 總供應量 700,000,000.0 700,000,000.0 700,000,000.0

FONQ 的目前市值為 $ 45.71M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 58.57K。FONQ 的流通量為 700.00M，總供應量是 700000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 45.71M。