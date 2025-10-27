Flyte AI（FLYTE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00093008 $ 0.00093008 $ 0.00093008 24H最低價 $ 0.00133444 $ 0.00133444 $ 0.00133444 24H最高價 24H最低價 $ 0.00093008$ 0.00093008 $ 0.00093008 24H最高價 $ 0.00133444$ 0.00133444 $ 0.00133444 歷史最高 $ 0.00254651$ 0.00254651 $ 0.00254651 最低價 $ 0.00026914$ 0.00026914 $ 0.00026914 漲跌幅（1H） -8.20% 漲跌幅（1D） +6.22% 漲跌幅（7D） +19.17% 漲跌幅（7D） +19.17%

Flyte AI（FLYTE）目前實時價格為 $0.0010776。過去 24 小時內，FLYTE 的交易價格在 $ 0.00093008 至 $ 0.00133444 之間波動，市場活躍度顯著。FLYTE 的歷史最高價為 $ 0.00254651，歷史最低價為 $ 0.00026914。

從短期表現來看，FLYTE 在過去 1 小時內的價格變動為 -8.20%，過去 24 小時內變動為 +6.22%，過去 7 天內累計變動為 +19.17%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Flyte AI（FLYTE）市場資訊

市值 $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Flyte AI 的目前市值為 $ 1.19M, 它過去 24 小時的交易量為 --。FLYTE 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.19M。