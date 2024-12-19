Fire 價格 (FIRE)
今天 Fire (FIRE) 的實時價格爲 0.534959 USD。目前其市值爲 $ 5.04M USD。FIRE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Fire 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 380.31K USD
- Fire 當天價格變化爲 +0.99%
- 其循環供應量爲 9.43M USD
在獲取 MEXC 上從 FIRE兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 FIRE 價格信息的首選平臺。
今天內，Fire 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00524044。
在過去30天內，Fire 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +4.8822004408。
在過去60天內，Fire 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +3.6526421159。
在過去90天內，Fire 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00524044
|+0.99%
|30天
|$ +4.8822004408
|+912.63%
|60天
|$ +3.6526421159
|+682.79%
|90天
|$ 0
|--
Fire 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.01%
+0.99%
+83.73%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Gather resources, raid your friends and stoke the fire to grow your population. A mobile game built on base. Our hope is that you have fun interactions and make new friends! Stoke Fire is a game first. We're trying to make a really fun experience for players. You have to compete with the other villages by getting resources and adding villagers. It is a strategy game but also a fun social game. We are inspired by games like Fren Pet, Age of Empires 2, and Clash of Clans.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 FIRE 兌換 AUD
A$0.8559344
|1 FIRE 兌換 GBP
￡0.42261761
|1 FIRE 兌換 EUR
€0.51356064
|1 FIRE 兌換 USD
$0.534959
|1 FIRE 兌換 MYR
RM2.4073155
|1 FIRE 兌換 TRY
₺18.76101213
|1 FIRE 兌換 JPY
¥83.87087202
|1 FIRE 兌換 RUB
₽55.28266306
|1 FIRE 兌換 INR
₹45.53571008
|1 FIRE 兌換 IDR
Rp8,769.81826896
|1 FIRE 兌換 PHP
₱31.64817444
|1 FIRE 兌換 EGP
￡E.27.24011228
|1 FIRE 兌換 BRL
R$3.3702417
|1 FIRE 兌換 CAD
C$0.76499137
|1 FIRE 兌換 BDT
৳63.9276005
|1 FIRE 兌換 NGN
₦831.9682368
|1 FIRE 兌換 UAH
₴22.45222923
|1 FIRE 兌換 VES
Bs26.74795
|1 FIRE 兌換 PKR
Rs148.84699216
|1 FIRE 兌換 KZT
₸279.63911807
|1 FIRE 兌換 THB
฿18.4560855
|1 FIRE 兌換 TWD
NT$17.45571217
|1 FIRE 兌換 CHF
Fr0.47611351
|1 FIRE 兌換 HKD
HK$4.15663143
|1 FIRE 兌換 MAD
.د.م5.33889082