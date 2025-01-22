FELIX 圖標

FELIX 價格 (FELIX)

USD

FELIX (FELIX) 實時價格圖表

$0.00071097
$0.00071097$0.00071097
-1.20%(1D)

今天 FELIX (FELIX) 的價格

今天 FELIX (FELIX) 的實時價格爲 0.00071209 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。FELIX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
FELIX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 22.37 USD
- FELIX 當天價格變化爲 -1.13%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 FELIX兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 FELIX 價格信息的首選平臺。

FELIX (FELIX) 價格表現 USD

今天內，FELIX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，FELIX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002568001
在過去60天內，FELIX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002671501
在過去90天內，FELIX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0012436206059068965

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-1.13%
30天$ -0.0002568001-36.06%
60天$ -0.0002671501-37.51%
90天$ -0.0012436206059068965-63.58%

FELIX (FELIX) 價格分析

FELIX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00071193
$ 0.00071193$ 0.00071193

$ 0.00072393
$ 0.00072393$ 0.00072393

$ 0.03550294
$ 0.03550294$ 0.03550294

-0.54%

-1.13%

-0.73%

FELIX (FELIX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 22.37
$ 22.37$ 22.37

0.00
0.00 0.00

什麼是FELIX (FELIX)

FELIX INU MEME PROJECT

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

FELIX (FELIX) 資源

官網

大家還在問：關於 FELIX (FELIX) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

FELIX 兌換爲當地貨幣

1 FELIX 兌換 AUD
A$0.0011322231
1 FELIX 兌換 GBP
0.0005767929
1 FELIX 兌換 EUR
0.0006836064
1 FELIX 兌換 USD
$0.00071209
1 FELIX 兌換 MYR
RM0.0031616796
1 FELIX 兌換 TRY
0.0253860085
1 FELIX 兌換 JPY
¥0.11108604
1 FELIX 兌換 RUB
0.0703117666
1 FELIX 兌換 INR
0.0616100268
1 FELIX 兌換 IDR
Rp11.4853209727
1 FELIX 兌換 PHP
0.0416359023
1 FELIX 兌換 EGP
￡E.0.035818127
1 FELIX 兌換 BRL
R$0.0042867818
1 FELIX 兌換 CAD
C$0.0010182887
1 FELIX 兌換 BDT
0.0862269781
1 FELIX 兌換 NGN
1.1040100942
1 FELIX 兌換 UAH
0.0300003517
1 FELIX 兌換 VES
Bs0.03916495
1 FELIX 兌換 PKR
Rs0.1974696779
1 FELIX 兌換 KZT
0.371070099
1 FELIX 兌換 THB
฿0.0240900047
1 FELIX 兌換 TWD
NT$0.0233280684
1 FELIX 兌換 CHF
Fr0.000640881
1 FELIX 兌換 HKD
HK$0.0055400602
1 FELIX 兌換 MAD
.د.م0.0071066582