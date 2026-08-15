Evrmore 今日價格

Evrmore (EVR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 18.07%。目前 EVR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 EVR。

Evrmore 目前市值在 $ 206,070 排名第 #-，流通供應量為 11.13B EVR。過去 24 小時內，EVR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，EVR 在過去一小時內波動了 +22.23%，過去7 天內波動了 -5.89%。過去一天，總交易量達到 --。

Evrmore（EVR）市場資訊

市值 $ 206.07K$ 206.07K $ 206.07K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 206.07K$ 206.07K $ 206.07K 流通量 11.13B 11.13B 11.13B 總供應量 11,126,614,988.26589 11,126,614,988.26589 11,126,614,988.26589

Evrmore 的目前市值為 $ 206.07K, 它過去 24 小時的交易量為 --。EVR 的流通量為 11.13B，總供應量是 11126614988.26589，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 206.07K。