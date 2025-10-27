Evil Larry（LARRY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00561544 24H最高價 $ 0.00650832 歷史最高 $ 0.088823 最低價 $ 0.00155563 漲跌幅（1H） +1.50% 漲跌幅（1D） -6.43% 漲跌幅（7D） -12.61%

Evil Larry（LARRY）目前實時價格為 $0.00574772。過去 24 小時內，LARRY 的交易價格在 $ 0.00561544 至 $ 0.00650832 之間波動，市場活躍度顯著。LARRY 的歷史最高價為 $ 0.088823，歷史最低價為 $ 0.00155563。

從短期表現來看，LARRY 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.50%，過去 24 小時內變動為 -6.43%，過去 7 天內累計變動為 -12.61%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Evil Larry（LARRY）市場資訊

市值 $ 5.69M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 5.69M 流通量 998.48M 總供應量 998,484,227.5043849

Evil Larry 的目前市值為 $ 5.69M, 它過去 24 小時的交易量為 --。LARRY 的流通量為 998.48M，總供應量是 998484227.5043849，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.69M。