Everybody（HOLD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.00164477 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.64% 漲跌幅（1D） +8.78% 漲跌幅（7D） +23.38%

Everybody（HOLD）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，HOLD 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。HOLD 的歷史最高價為 $ 0.00164477，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，HOLD 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.64%，過去 24 小時內變動為 +8.78%，過去 7 天內累計變動為 +23.38%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Everybody（HOLD）市場資訊

市值 $ 10.70M$ 10.70M $ 10.70M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.70M$ 10.70M $ 10.70M 流通量 27.78B 27.78B 27.78B 總供應量 27,780,713,256.829243 27,780,713,256.829243 27,780,713,256.829243

Everybody 的目前市值為 $ 10.70M, 它過去 24 小時的交易量為 --。HOLD 的流通量為 27.78B，總供應量是 27780713256.829243，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.70M。