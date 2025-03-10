Ethos Reserve Note 價格 (ERN)
今天 Ethos Reserve Note (ERN) 的實時價格爲 0.947926 USD。目前其市值爲 $ 187.14K USD。ERN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ethos Reserve Note 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.84K USD
- Ethos Reserve Note 當天價格變化爲 -0.34%
- 其循環供應量爲 197.69K USD
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今天內，Ethos Reserve Note 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0033228742991517。
在過去30天內，Ethos Reserve Note 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0580810374。
在過去60天內，Ethos Reserve Note 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0472327827。
在過去90天內，Ethos Reserve Note 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0033228742991517
|-0.34%
|30天
|$ -0.0580810374
|-6.12%
|60天
|$ -0.0472327827
|-4.98%
|90天
|$ 0
|--
Ethos Reserve Note 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.29%
-0.34%
-2.36%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 ERN 兌換 AUD
A$1.49772308
|1 ERN 兌換 GBP
￡0.72990302
|1 ERN 兌換 EUR
€0.87209192
|1 ERN 兌換 USD
$0.947926
|1 ERN 兌換 MYR
RM4.18035366
|1 ERN 兌換 TRY
₺34.599299
|1 ERN 兌換 JPY
¥139.80960574
|1 ERN 兌換 RUB
₽84.28010066
|1 ERN 兌換 INR
₹82.59279238
|1 ERN 兌換 IDR
Rp15,539.76800544
|1 ERN 兌換 PHP
₱54.3161598
|1 ERN 兌換 EGP
￡E.47.95557634
|1 ERN 兌換 BRL
R$5.47901228
|1 ERN 兌換 CAD
C$1.35553418
|1 ERN 兌換 BDT
৳115.29623938
|1 ERN 兌換 NGN
₦1,436.2500789
|1 ERN 兌換 UAH
₴39.11142676
|1 ERN 兌換 VES
Bs60.667264
|1 ERN 兌換 PKR
Rs265.66574076
|1 ERN 兌換 KZT
₸465.8108364
|1 ERN 兌換 THB
฿31.9925025
|1 ERN 兌換 TWD
NT$31.12988984
|1 ERN 兌換 CHF
Fr0.82469562
|1 ERN 兌換 HKD
HK$7.36538502
|1 ERN 兌換 MAD
.د.م9.22331998
|1 ERN 兌換 MXN
$19.21446002