Etherfuse GILTS 今日價格

Etherfuse GILTS (GILTS) 今日實時價格為 $ 1.42，過去 24 小時內變化了 0.08%。目前 GILTS 兌 USD 的匯率為 $ 1.42 每 GILTS。

Etherfuse GILTS 目前市值在 $ 177,644 排名第 #-，流通供應量為 125.03K GILTS。過去 24 小時內，GILTS 的交易價格在 $ 1.42（低點）和 $ 1.42（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.44，而歷史最低價為 $ 1.37。

短期表現方面，GILTS 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.20%。過去一天，總交易量達到 $ 886.62。

Etherfuse GILTS（GILTS）市場資訊

市值 $ 177.64K$ 177.64K $ 177.64K 成交量（24H） $ 886.62$ 886.62 $ 886.62 完全稀釋市值 $ 177.64K$ 177.64K $ 177.64K 流通量 125.03K 125.03K 125.03K 總供應量 125,026.0 125,026.0 125,026.0

Etherfuse GILTS 的目前市值為 $ 177.64K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 886.62。GILTS 的流通量為 125.03K，總供應量是 125026.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 177.64K。